Истребители F-35 научились «уходить» от С-400 на играх в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» на военных играх «Голубой флаг», которые состоялись на аэродроме Увда.

Как сообщает портал Breaking Defense, помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты.

Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более 34 бомбардировщиков других стран.

Ранее российский Ту-160 на форсаже легко ушел от двух F-35.

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