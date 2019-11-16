Истребители F-35 научились «уходить» от С-400 на играх в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» на военных играх «Голубой флаг», которые состоялись на аэродроме Увда.
Как сообщает портал Breaking Defense, помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты.
Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более 34 бомбардировщиков других стран.
Ранее российский Ту-160 на форсаже легко ушел от двух F-35.
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