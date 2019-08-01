Россия рискует остаться без главного лекарства от ВИЧ

Запасы препарата «Ламивудин», необходимого для лечения ВИЧ-инфицированных граждан, подходят к концу. Это ставит под угрозу схемы лечения большинства пациентов.

Как рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сейчас ситуация с закупкой препарата критическая.

«Он [«Ламивудин] эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», - поделился Покровский с «Интерфаксом».

По его словам, раньше благодаря снижению цены на госзакупках удавалось охватить лечением большее количество людей с ВИЧ, а сейчас из-за невыгодных условий для фармкомпаний они просто перестали выходить на аукционы. Так, в июле поставщики в третий раз не вышли на торги из-за низких цен, установленных Минздравом.

Так или иначе, по словам Покровского, финансирование придется увеличивать.

Накануне Минздрав удалил со своего сайта доклад, в котором говорилось о повышении смертности от ВИЧ. Согласно исследованию, в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тысячи россиян, что на 2,2% больше показателей 2017 года.