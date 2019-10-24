Россия расширит поставки продовольствия в Кению
Россия расширит поставки продовольствия в Кению за счет масложировой продукции.
Об этом говорится в пресс-релизе Минсельхоза РФ.
«На данный момент основная доля российских поставок продовольствия в Кению приходится на пшеницу, но планируется увеличение экспорта за счет масложировой продукции. При этом наша страна активно импортирует из республики чай и цветы», - говорится в тексте ведомства.
Ранее Россия заявила о готовности помочь африканским территориям с энергоснабжением.
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