Россия проверит безопасность аэропортов Египта до конца года

Египетские аэропорты по вопросам безопасности могут быть проинспектированы российскими специалистами до конца текущего года.

По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, в Египте изучают предложения российской стороны по усилению безопасности аэропортов курортов. Необходимо решить все проблемы для того, чтобы возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, пишет «РИА Новости».

После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.

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