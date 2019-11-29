Россия проверит безопасность аэропортов Египта до конца года
Египетские аэропорты по вопросам безопасности могут быть проинспектированы российскими специалистами до конца текущего года.
По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, в Египте изучают предложения российской стороны по усилению безопасности аэропортов курортов. Необходимо решить все проблемы для того, чтобы возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, пишет «РИА Новости».
После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!