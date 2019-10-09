Москва готова возобновить перелёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Россия надеется, что возобновление полетов в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха возобновятся в скором времени.

Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, для Москвы сейчас самое важное - это безопасность собственных граждан. Поэтому сейчас комиссия занимается контрольной проверкой египетских аэропортов.

По словам дипломата, сейчас есть все предпосылки для того, чтобы уже в ближайшее время выйти на решение по возобновлению полетов в самые популярные у туристов египетские города, пишут «Известия».

Ранее Москва уже восстановила авиаперелеты в Каир. Позже президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в ходе переговоров в октябре прошлого года о восстановление перелетов в полном объёме.

После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.