Москва готова возобновить перелёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Россия надеется, что возобновление полетов в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха возобновятся в скором времени.
Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, для Москвы сейчас самое важное - это безопасность собственных граждан. Поэтому сейчас комиссия занимается контрольной проверкой египетских аэропортов.
По словам дипломата, сейчас есть все предпосылки для того, чтобы уже в ближайшее время выйти на решение по возобновлению полетов в самые популярные у туристов египетские города, пишут «Известия».
Ранее Москва уже восстановила авиаперелеты в Каир. Позже президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в ходе переговоров в октябре прошлого года о восстановление перелетов в полном объёме.
После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.
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