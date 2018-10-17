Россия и Египет договорились возобновить чартерные перелеты

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров 17 октября договорились восстановить авиасообщение между странами в полном объеме. Речь идет о возобновлении чартерных перевозок.

Путин напомнил, что прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Каир были запущены в апреле 2018 года. На встрече лидеры обсудили проблематику чартерных полетов в направлении популярных у россиян Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Египет прилагает большие усилия для повышения уровня безопасности транспортных узлов.

На восстановление полноценного объема туристических потоков из России операторам потребуется 2-4 недели, рассказала Агентству экономической информации «Прайм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Россия длительное время являлась лидером по числу приезжающих в Египет туристов. После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.