Россия призвала США не лезть в ее политику после дела Бутиной
Вашингтон выразил беспокойство принятым в России законом о физлицах-иноагентах.
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус призвала РФ выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений.
«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом законодательства об иностранных агентах, которое можно использовать для подавления голосов независимых людей»,— написала она в Twitter.
В ответ на это посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться в дела страны.
«После дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США, а также пользоваться “правом на свободу слова”»,— говорится в сообщении посольства.
Напомним, 21 ноября Госдума приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование.
Данная мера введена как зеркальная после заключения в американскую тюрьму россиянки Марии Бутиной. Она была зарегистрирована в США как иноагент.
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