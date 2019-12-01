Россия призвала США не лезть в ее политику после дела Бутиной

Вашингтон выразил беспокойство принятым в России законом о физлицах-иноагентах.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус призвала РФ выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений.

«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом законодательства об иностранных агентах, которое можно использовать для подавления голосов независимых людей»,— написала она в Twitter.

В ответ на это посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться в дела страны.

«После дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США, а также пользоваться “правом на свободу слова”»,— говорится в сообщении посольства.

Напомним, 21 ноября Госдума приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование.

Данная мера введена как зеркальная после заключения в американскую тюрьму россиянки Марии Бутиной. Она была зарегистрирована в США как иноагент.

Читайте нас в мобильном приложении