Госдума разрешила признавать любого иностранным агентом

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении закон, который позволяет признавать иностранными агентами физических лиц. «За» проголосовали 311 из 315 депутатов.

В России иностранными агентами будут признаваться лица, распространяющие печатные, аудио-, аудиовизуальные сообщения и получающие за это деньги от зарубежных стран, госорганов и международных организаций, иностранцев, а также от российских компаний, финансируемых от указанных источников.

Реестр физлиц-иноагентов будет вести Минюст. Решение о включении в него принимается по согласованию с МИД, уточняет ИА Regnum.

Данная мера ведена как зеркальная после заключения в американскую тюрьму россиянки Марии Бутиной. Она была зарегистрирована в США как иноагент.

Напомним, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину обвинили в сборе информации, полезной российским властям.

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