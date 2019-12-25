РФ принципиально вернется к проекту окололунной станции США
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о возвращении России к переговорам об участии в создании окололунной станции Gateway. Ранее российская сторона отказалась от планов, так как ей отвели незначительную роль.
Корпорации направили проект меморандума и она подтвердила готовность участвовать в разработке, заявил Рогозин.
«Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего - с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», - сказал он РИА Новости.
Соглашение о создании окололунной станции было подписано США и Россией в 2017 году. На «Роскосмос» возлагалась обязанность по разработке шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения. Не исключалось, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов на лунную орбиту. Однако российско-американский проект не получил развития.
Ранее в США заявили об отсутствии у РФ возможностей для миссии на Луну.
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