Россия построит «катамаран» для подъема затонувших кораблей

Россия построит «катамаран» для подъема затонувших кораблей

Pixabay

В России разрабатывают судно для подъема затонувших кораблей. Его строительство начнется в 2020 году.

Об этом сообщили в петербургском Крыловском государственном научном центре. Аппарат предназначен для очищения морской среды и будет напоминать катамаран. Его длина составит 137 метров, ширина – 36. Вес аппарата – 14 тыс. тонн.

Судно изготовят в единственном экземпляре, передает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что частная компания в России создаст копию космического грузовика Илона Маска.

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Места: РоссияСобытия: технологии
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