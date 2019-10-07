Россия построит «катамаран» для подъема затонувших кораблей
В России разрабатывают судно для подъема затонувших кораблей. Его строительство начнется в 2020 году.
Об этом сообщили в петербургском Крыловском государственном научном центре. Аппарат предназначен для очищения морской среды и будет напоминать катамаран. Его длина составит 137 метров, ширина – 36. Вес аппарата – 14 тыс. тонн.
Судно изготовят в единственном экземпляре, передает «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что частная компания в России создаст копию космического грузовика Илона Маска.
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