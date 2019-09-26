Россия подарила ЦАР вторую партию оружия

Россия на безвозмездной основе поставила вторую партию оружия в Центральноафриканскую республику.

«С ведома комитета Совета безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлено уже две партии российского оружия. Последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце», - сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По информации «Интерфакса», первая партия российского оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон тогла поясняла, что оружие «очень полезно для ЦАР с учетом стремления главы государства реформировать оборонный сектор», а в рамках этой реформы ЦАР необходимо сформировать республиканскую армию.

«Самое главное, чтобы эта армия была боеспособной», - отмечала она.

Ранее российские власти заявили о намерении оплатить модернизацию вооруженных сил Абхазии.