Россия оплатит модернизацию ВВС Абхазии

Россия профинансирует расходы на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее соглашение были подписано главами оборонных ведомств стран.

Россия и Абхазия создали общее пространство обороны после признания независимости республики.

«Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности», — приводит слова главы оборонного ведомства России «Коммерсант».

Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария, в свою очередь, выразил благодарность РФ за помощь в обеспечении безопасности в стране.

Напомним, ни 57 стран-участниц ОБСЕ, ни США не принимают решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Госдепартамент США продолжает обвинять Россию в оккупации территорий Грузии, а ОБСЕ неоднократно указывал России на нарушения прав человека в обеих республиках, судебное преследование по политическим мотивам и этническую дискриминацию.