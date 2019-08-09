Госдеп требует у России отмены признания Абхазии и Южной Осетии

Госдепартамент США призвал Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сделала глава госдепартамента Морган Ортагус в годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию.

«Мы призываем Российскую Федерацию отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Мы призываем Российскую Федерацию полностью выполнять достигнутое при посредничестве ООН в августе 2018 года соглашение о прекращении огня, вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии», — приводит слова Ортагус РИА Новости.

Она также напомнила Москве об обязательстве не применять силу в отношении Грузии.

«За последние сутки мы получили сообщения, что поддерживаемые Россией власти начали процесс демаркации границ в деревне рядом с пограничной линией Южной Осетии. В случае завершения этих работ деревня окажется отрезанной от системы орошения. Эти действия являются угрозой миру и стабильности», — считает глава Госдепа.

Ранее Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ также обвинил Россию в оккупации грузинских территорий и попытках «фактической аннексии» стран. Помимо этого, делегаты указали на нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, судебное преследование по политическим мотивам и этническую дискриминацию со стороны России.