Россия подарила ЦАР винтовки образца 1944 года

В Центральноафриканскую Республику (ЦАР) 14 транспортных самолетов доставили из России партию стрелкового оружия. В том числе пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года.

В конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил ООН, что военная помощь оказывается ЦАР на безвозмездной основе. В ведомстве рассказали, что в этом вопросе Россия активно сотрудничает с Францией.

Также в ЦАР сейчас работают российские инструкторы, за полтора года они уже обучили более трех тысяч местных силовиков.

За время кризиса в республике были практически полностью уничтожены все военные и другие структуры, призванные обеспечивать безопасность страны, и Россия сыграла важнейшую роль в их восстановлении, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что Россия профинансирует расходы на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее соглашение были подписано главами оборонных ведомств стран.