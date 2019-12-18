Россия переживает из-за оружия в Прибалтике

Москву беспокоит продолжающаяся милитаризация Балтийского региона.

По словам посла России в Эстонии Александра Петрова, Россия не может не переживать из-за подобных действий. Он добавил, что это может привести к опасным последствиям.

По словам российского дипломата, наращивание присутствия НАТО в регионе лишь способствует нагнетанию напряжения. При этом это никак не продиктовано некой необходимостью, сообщается в официальном телеграмм-канале МИД России.

Ранее в интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия не выполняет взятые обязательства на международном уровне и является «самым трудным партнером».

Она выразила уверенность, что Россия не представляет угрозы для прибалтийских республик. Вместе с тем эстонский лидер указала, что НАТО считает риски со стороны Москвы значительными. Кальюлайд уверена, что альянс защитит своих союзников, хотя это будет зависеть от возможности и способности сдерживания.

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