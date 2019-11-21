Президент Эстонии посчитала Россию «самым трудным партнером»

Россия не выполняет взятые обязательства на международном уровне и является «самым трудным партнером». Об этом в интервью заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она выразила уверенность, что Россия не представляет угрозы для прибалтийских республик. Вместе с тем эстонский лидер указала, что НАТО считает риски со стороны Москвы значительными. Кальюлайд уверена, что альянс защитит своих союзников, хотя это будет зависеть от возможности и способности сдерживания.

Глава Эстонии также сообщила, что не получала приглашение на Парад Победы в 2020 году, пишет «ПолитЭксперт». В заключение она сказала, что считает важным диалог даже с «самыми трудными партнерами».

Ранее Эстония потребовала от России вернуть 5% аннексированных территорий.

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