Россия ответила на претензии Эстонии вернуть 5% территории

В России отреагировали на заявление Эстонии вернуть 5% аннексированных территорий. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что у таких заявлений «нет перспектив».

Российский парламентарий заявил, что аннексии со стороны России не было, а Таллину следовало бы выстраивать конструктивные взаимоотношения с Москвой.

Морозов выразил надежду, что «со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов», пишет РИА Новости.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас написал в Facebook, что Россия должна вернуть 5% аннексированных территорий. Эти слова стали реакцией на заявление директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о прекращении действия Тартуского мирного договора. Согласно договору от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после вхождения страны в состав СССР в 1940 году территории отошли РСФСР.

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