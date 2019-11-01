Россия отправила Ил-76 в Сербию для тушения лесных пожаров
Самолет-танкер Ил-76 МЧС России вылетел в Сербию для тушения природных пожаров.
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства.
По словам собеседника агентства, Ил-76 приступит к работе по тушению природных пожаров уже в субботу. Он добавил, что всего в Сербию для участия в ликвидации природных пожаров направлены 12 специалистов МЧС России.
Ранее против сотрудников краевого Лесопожарного центра возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пожарные наврали о своем участии в тушении лесного пожара в Красноярском крае.
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