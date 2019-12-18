Россия отказала военным судам других стран в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность прохождения судов по Северному морскому пути, и нет необходимости присутствия там иностранных военных кораблей. Об этом сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время брифинга для иностранных военных атташе.

Отвечая на вопрос представителя Японии, как Россия отреагирует, если иностранные корабли будут ходить по Севморпути, он сказал: «На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».

Для обеспечения безопасности судов планируется модернизировать систему противовоздушной обороны в Арктике, а также заменить существующие образцы вооружения на более перспективные, передает «Красная звезда».

По установленным требованиям, суда других государств должны предупреждать Россию о прибытии за 45 дней с указанием средства передвижения, его основных параметров, характеристик двигателя и фамилии капитана.

Ранее сообщалось о попытке США сделать Севморпуть общим, а не исключительно российским.

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