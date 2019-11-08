Россия не откажется от ядерного оружия

Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия поддерживает стремление построить безъядерный мир, однако не такими односторонними методами. Полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.

Также дипломат отметил, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности. Такое решение является зеркальным ответом на развертывание американских вооружений, пишут «Известия».

Договор о запрещении ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Ватикан и Тайланд уже ратифицировали его. Однако США, Китай и Россия наряду с другими ядерными державами не стали подписывать соглашение.

Ранее китайское издание Sohu выразило мнение, что США до сих пор не напали на Россию из-за наличия у нее ядерного оружия. Его до сих пор считают «секретом обеспечения мира».