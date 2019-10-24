В Китае назвали причину ненападения американцев на РФ

США до сих пор не напали на Россию из-за наличия у нее ядерного оружия. Его до сих пор считают «секретом обеспечения мира».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu. Страна, обладающая ядерным потенциалом, считается гегемоном.

В Китае уверены, что США боятся России, даже несмотря на распад СССР и значительное сокращение оборонного бюджета.

Автор статьи отметил, что ядерные силы России пребывают в состоянии полной готовности. Он вспомнил, что в 1991 году России досталось 70% ядерных сил бывшего СССР, а главную роль в «ядерной триаде» занимают ракеты наземного базирования.

Ранее в США назвали российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня». На его вооружении имеется 16 баллистических ракет и торпедное оружие.