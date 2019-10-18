В Америке назвали российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest рассказал о российском атомном подводном крейсере стратегического назначения «Юрий Долгорукий». Автор публикации назвал его «настоящим оружием Судного дня».

Издание напомнило об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года.

По оценкам экспертов, особая траектория полета «Булавы» затрудняет ее перехват. При этом 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО, пишет «Российская газета».

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами в США, Китае, Франции, Великобритании, журнал отмечает, что «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить свою задачу, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения «Юрий Долгорукий» - головной корабль проекта 955 «Борей».

Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования «Булава» и торпедное оружие.