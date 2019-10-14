Россия не откажет Украине в авиасообщении — Матвиенко

Если Украина действительно выступит с инициативой о восстановлении авиасообщения с Россией, наша страна поддержит это предложение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Поводом для этого послужило соответствующее высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал странным отсутствие авиасообщения между странами.

«Когда Киев принял это решение, мы тоже считали, что это было более чем странно», — приводит слова Матвиенко РИА «Новости».

По ее словам, приняв это решение «Киев выстрелил себе в ногу».

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева, в связи с этим «банкротятся наши компании». Но для возобновления полетов, необходимо для начала прекратить военные действия в Донбассе.