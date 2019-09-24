Россия отдаст свой «козырь» Китаю в обмен на его электронику

Китай предоставит России электронику, которая поможет усовершенствовать российскую систему ГЛОНАСС и будет способствовать развитию оборонной промышленности. За прорывные технологии Пекин получит от Москвы ракетные двигатели, разработать которые самостоятельно китайцы пока не в состоянии.

На это указали китайские СМИ. Переговоры о сотрудничестве длились очень долго – в итоге стороны пришли к взаимовыгодному решению.

Пекин начнет поставки электроники в обмен на продажу ракетного двигателя РД-180. С его помощью Поднебесная хочет подключиться к исследованиям космоса, пишет «ПолитЭксперт».

РД-180 был создан в середине 1990-х годов. С его использованием совершались космические миссии к Плутону (2006 год), Луне (2009 год), Юпитеру (2011) и другие. Этот двигатель называют «технологическим козырем» России.