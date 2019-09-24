Российских военных удивили характеристики дронов боевиков

Беспилотные летательные аппараты, которые раз за разом атакуют российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, несмотря на внешний невзрачный вид, изготовлены с использованием сложных технических решений. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он указал, что созданные кустарным способом дроны террористов поднимаются на высоту до 4 тыс. метров и пролетают до 150 километров. «Это очень серьезно», - признался Конашенков.

Он отметил, что для создания беспилотников необходимо специальное образование, хотя аппараты собираются по лекалам и схемам, пишет «Интерфакс».

«С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, - нужно серьезное техническое образование», - сказали в Минобороны.

В начале сентября российские военные сбили два беспилотника, летевшие в сторону Хмеймима. 11 августа авиабазу хотели атаковать шесть дронов. Всего в этом году уничтожили 13 беспилотников террористов.