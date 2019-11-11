Россия назвала происходяее в Боливии режиссурой
Министерство иностранных дел РФ с тревогой воспринимает развитие ситуации в Боливии, где после 14 лет правления ушел в отставку президент страны Эво Моралес.
Российские дипломаты призвали все политические силы Боливии к здравомыслию для восстановления спокойствия и мира в стране. Действия боливийской оппозиции МИД России оценил как срежиссированные.
Отмечается, что боливийское правительство было готово искать выход из кризиса при помощи диалога, однако подобный подход «был сметен развитием событий», пишут «Известия».
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку. Об этом стало известно вскоре после того, как он объявил о проведении новых президентских выборов в стране.
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