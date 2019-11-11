Президента Боливии Эво Моралеса ушли в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку. Об этом стало известно вскоре после того, как он объявил о проведении новых президентских выборов в стране.

Такое решение Моралес принял после того, как армия потребовала его ухода. При этом глава государства на самолете улетел из столицы, он назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. «Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», - сказал он в обращении, пишет «Газета.Ру».

Беспорядки проходят и в соседней стране. В Чили протесты начались 14 октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро. Волнения охватили не только столицу, Сантьяго, но и другие города. В ходе беспорядков погибли 19 человек.

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