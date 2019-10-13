Россия нашла способ не зависеть от США

Россия намерена свести к минимуму зависимость от США, заявил министр экономики Максим Орешкин.

Для этого Москва начала думать об использовании рубля для глобальных транзакций в ключе продажи нефти и газа. Главный вопрос здесь заключается в том, как развить широкое применение рубля, пояснил министр.

По словам политика, российские внутренние облигации достаточно популярны среди иностранных инвесторов.

«Компании из ЕС, инвесторы покупают рублевые активы. Если вы посмотрите на популярность внутреннего рынка облигаций, он довольно большой», — отметил Орешкин.

Это значит, что в дальнейшем энергетические компании также смогут использовать рублевые активы, уверен министр.

Интервью с политиком опубликовала деловая газета Financial Times.

Ранее министр Орешкин попал под горячую руку главы России Владимира Путина. Президент прервал доклад министра о снижении инфляции и обвинил Центробанк в «подкрутке» показателей макроэкономики.