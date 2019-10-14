Россия не наносила удары по больницам в Сирии

Воздушно-космические силы России не наносили ударов по больницам в Сирии. Материал The News York Times об авиаударах является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Все представленные якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны». Он отметил, что «передача координат целей пилотам не осуществляется голосом в открытом радиоэфире», пишут «Известия».

Также в Минобороны сообщили, что якобы разбомблённый госпиталь, о котором написала американская газета, в действительности является хорошо защищённым бункером террористов. Журналистов почему-то не удивил факт нахождения якобы разбомбленной больницы для мирных жителей в пещере на большом удалении от населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.