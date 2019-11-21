Россия и Молдавия наконец восстановили диалог
Молдавия и Россия смогли восстановить диалог на правительственном уровне.
Как заявил премьер-министр страны Ион Кику, находившийся с визитом в России, ему удалось обсудить с Дмитрием Медведевым вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях.
В Кишиневе хотят стать одним из важных экономических партнеров для Москвы, пишет «РИА Новости».
Однако, если с молдавским правительством у Москвы отношения не складывались, между лидерами двух стран уже давно сложилась дружеская связь. Так президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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