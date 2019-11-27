Россия может вскоре распрощаться с Apple

Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Эта мера автоматически ставит гаджеты американской компании Apple в группу риска.

Закон будет в первую очередь регулировать поведение продавца, то есть магазины будут обязаны обеспечить продажу продукции с заранее установленным российским софтом. При этом компания Apple не разрешает устанавливать на свои устройства чужие программы.

На сегодняшний день не ясно, о каком программном обеспечении идет речь. Можно предположить, что при покупке нового смартфона российский потребитель автоматически получит браузер «Яндекс», а вместо карты от Google - «Яндекс. Карты».

Ранее американская корпорация заявила, что в случае принятия такого закона она покинет российский рынок, сообщается на сайте Росконтроля.

Представители бизнеса выступили против законопроекта, так как предложенный запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом».

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