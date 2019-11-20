Предустановку российского софта на смартфоны одобрила Госдума

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры.

Документ был принят единогласно.

Ранее представители бизнеса выступили против законопроекта, так как предложенный запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом», сообщают «Ведомости».

Напомним, инициатива предполагает обязательную установку сервисов отечественных разработчиков, например карт от «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» или антивирусных программ «Лаборатории Касперского».

Перечень устройств, на которые придется ставить российский софт и приложения, определит правительство, передают «Ведомости». Новая инициатива Минкомсвязи может привести к тому, что из России уйдут такие крупные игроки, как Apple.

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