Россия может расширить свои границы в Арктике

Подводный хребет Менделеева в центральной части Северного Ледовитого океана является продолжением континента. К такому выводу пришли геологи из МГУ в сотрудничестве с российскими коллегами и учеными из Нидерландов и США.

Это значит, что Россия, в соответствии с нормами международного права, может рассчитывать на расширение границ своего континентального шельфа.

Ученые проделали большую работу, результатом которой стала сейсмостратиграфическая схема Арктического региона. При этом были воссозданы все этапы его геологического развития за последние 157 миллионов лет.

Ученые доказали, что хребет Менделеева, протягивающийся на 1500 километров от острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу является продолжением континента. Полученные результаты имеют важное значение не только для науки, они должны поставить точку в вопросе о принадлежности хребта Менделеева.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежное государство может претендовать на территорию шельфа за пределами 200-мильной зоны, если эта территория является продолжением континента, пишет «РИА Новости».

Россия усиливает свое влияние в Арктике. Датское издание Berlingske назвало головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» «Новым арктическим кулаком Путина» страны в регионе.

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