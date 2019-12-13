Россия может провести ЧЕ по футболу в следующем году

Несмотря на недавние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году.

По словам главы комитета WADA по соответствию Джонатана Тейлора, РФ в ближайшие четыре года не может проводить лишь международные турниры, такие как Чемпионат мира и Олимпиада.

Он добавил, что называть это наказание слишком «мягким» неприемлемо, пишет «Комсомольская правда».

Ранее комитет антидопингового агенства принял решение отстранить Россию от всех крупных международных спортивных соревнований на 4 года.

Это значит, что спортсмены из России не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а сама РФ не сможет проводить на своей территории крупные международные соревнования.

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