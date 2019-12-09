Россия играет не в ту Олимпиаду

В понедельник, 9 декабря, в швейцарской Лозанне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от всех крупных международных спортивных соревнований на 4 года.

Разбираемся, как так получилось, где ещё можно будет поболеть за наших, а также почему Россия играет совсем не в тот спорт, в который следовало бы.

За что наказали

Ещё в 2015 году WADA дисквалифицировало российских легкоатлетов и лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. В 2016 году эксперт Ричард Макларен опубликовал доклад, в котором утверждалось, что при помощи ФСБ российские власти подменили пробы спортсменов, принимавших допинг. Россию отстранили от Олимпиады-2018 и пообещали восстановить в правах в случае, если Москва допустит специалистов WADA к базе данных проб. Москва допустила. Изучив пробы, в WADA решили, что данные были подтасованы.

России была предоставлена ​​ возможность привести свой дом в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания.

- заявил глава агентства Крейг Риди.

Теперь у нашей страны есть 21 день на то, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. Надежды мало: такие дела и без того крайне редко пересматривают. А в нашем случае – и подавно.

Что мы теряем?

Под крупные спортивные мероприятия попадают все соревнования, аттестованные при Всемирном антидопинговом агентстве. В первую очередь это самое масштабное мировое спортивное событие - Олимпиада, которая должна пройти в следующем году в Токио, а также Олимпиада-2022 в Пекине.

Кроме того, запрет касается всех чемпионатов мира. И да, Чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре, формально попадает под запрет. Официальных комментариев от FIFA пока не было – так что ждём, хоть и без особой надежды.

Впрочем, это не значит, что наша сборная не сможет выступать на ЧМ вовсе: запрет касается страны, а не спортсменов, и только в случае так называемых major events. То есть на отборочных матчах ничего не изменится, и если мы выйдем в финал (что тоже без особой надежды), то так уж и быть, переоденем всех футболистов в нейтральную форму.

Что касается будущих состязаний, то аж до 2032 года Россия теряет право подавать заявку на проведение Олимпийских игр на своей территории. Принимать у себя другие мировые спортивные турниры мы сможем не ранее, чем в 2024 году.

Уже выданные России разрешения на проведение крупных спортивных соревнований должны быть отозваны, решили в WADA. Под этот запрет попадут: чемпионаты мира по хоккею 2023 года и по хоккею с мячом в России в 2020 и 2021 годах, чемпионат мира по пляжному футболу в 2021, чемпионат мира по волейболу в 2022, чемпионат по водным видам спорта в 2025, чемпионат мира по шахматам в 2020 и много чего ещё.

Кроме того, агентство «забанило» всех российских чиновников от спорта, запретив им посещать Олимпиаду и другие крупные турниры.

А ещё Россия должна будет выплатить штраф – почти 100 тыс. долларов, а также возместить WADA все расходы на расследование.

Где ещё можем побороться

А вот Чемпионат Европы по футболу считается региональным состязанием. Стало быть, запрет WADA Евро-2020 не коснётся, тем более, что часть матчей должна пройти на территории России, в Санкт-Петербурге.

Кроме того, решение WADA пока не вступило в законную силу. Есть шанс, что окончательно запрет начнёт действовать не раньше конца зимы – апелляции и судебные споры могут затянуться месяца на три. А значит, на какие-то спортивные турниры наши спортсмены ещё могут попасть - по меньшей мере, на юношескую Олимпиаду в следующем году.

В конце концов, российские спортсмены могут участвовать и в Чемпионатах, и в Олимпиаде – просто без российского флага, как это было в прошлом году в южнокорейском Пхёнчхане. Правда, удовольствия от таких игр зрителям мало. Да и Родине – одно сплошное унижение.

Корни проблемы

Понятно, что санкции в отношении российских спортсменов – часть беспрецедентного давления на Россию, которое началось в 2014 году, после возвращения Крыма. Но на самом деле у нынешнего антидопингового скандала две причины.

Первая причина – истинные допинговые проблемы в российском спорте. Увы: без допинга спорта не существует. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, честный спорт остался разве что в пределах школьных дворов. Все ведущие державы используют допинг, причём с одобрения правительств. Вопрос лишь в том, чтобы умело его спрятать. Мы сперва неумело врали, а затем сами признались, что пробы действительно подменили. А за ошибки нужно уметь отвечать – либо хотя бы не попадаться.

Вторая и главная причина – в том, что Россия играет не в ту Олимпиаду, в которую следовало бы. И откровенно проигрывает в информационной и дипломатической войне - зная, что на руках и у нас в том числе сплошь краплёные карты.

Спорт давно превратился в выставку достижений химической промышленности, а не в демонстрацию возможностей человеческого организма. Мировой спорт давно нуждается в хорошей чистке. Но глупо ожидать, что мировые арбитры в лице той же WADA или Международного Олимпийского комитета выступят в роли ассенизаторов, потому что там привыкли хорошо и вкусно есть.

И именно поэтому очень хотелось бы, чтобы всё, что о нас все эти годы пишут в западных СМИ, оказалось правдой.

Что мы - всесильная империя с мощнейшей киберармией, способной влиять на выборы в США и далее по списку, что там нам ещё приписывают. Что наши агенты бороздят не только окраины Солсбери и закоулки Берлина, но способны вытащить наружу самые грязные спортивные секреты других держав. Что нашим хакерам не составит труда разоблачить всю эту мировую шайку-лейку.

Потому что на войне – а то, что происходит сейчас, это именно война – нужно не оправдываться и не выражать озабоченность по МИДу, а нападать. Желательно первыми.

Золотом в такой Олимпиаде Россия могла бы и правда гордиться.

А потом - новые игры провести. У себя. По своим правилам, не зависящим от политики. И Олимпиада-2014, и ЧМ-2018 сомнений не оставили: это мы можем.