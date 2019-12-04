Россия может продать Сербии ракеты в кредит

Вице-премьер Юрий Борисов не исключил продажу Белграду зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в кредит.

Однако он отметил, что в ходе едва прошедшей встречи главы России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич эту тему не обсуждали.

Как выяснилось, Россия по просьбе сербских политиков досрочно поставила определенные образцы «боевых машин разведки и десанта». По словам вице-премьера, ранее, после покупки российского ЗРПК «Панцырь-С» США даже хотели наложить санкции на Сребию.

В ответ на это сербсике политики заявили, что события 90-х годов научили их мудрости, что «себя надо защищать», передает ФБА «Экономика сегодня».

В ходе той же встречи президент Путин жестко раскритиковал болгарскую сторону в работе над реализацией «Турецкого потока» на своей территории и предложил Сербии поучаствовать в транзите газа через новый газопровод.

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