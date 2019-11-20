Отказываясь дружить с Европой Россия может потерять 5% ВВП

К 2050 году изменение климата может обойтись мировой экономике в 7,9 триллионов долларов, заявили в Economist Intelligence Unit (EIU) — британской компании, занимающейся экономическими прогнозами.

Изучив экономику 82 стран мира исследователи пришли к выводу, что к середине столетия глобальное потепление сократит, мировой ВВП минимум на 3%.

При этом, наиболее устойчивыми к грядущему кризису оказались богатые страны, а наименее устойчивыми — развивающиеся.

Так, согласно полученным данным, Ангола потеряет до 6,1% ВВП из-за отсутствия развитой инфраструктуры, сильной засухи, эрозии почвы и повышения уровня моря.

Недалеко от нее ушли Нигерия (5,9%), Египет (5,5%), Бангладеш (5,4%) и Венесуэла (5,1%).

При этом, по словам ученых, Россия «пострадает больше, чем большинство других стран мира от негативных последствий изменения климата».

Исследовтаели полагают, что таяние вечной мерзлоты постепенно будет разрушать инфраструктуру страны, например, трубопроводы для углеводородов.

При нынешнем раскладе вещей, считают в EIU, РФ к 2050 году потеряет 5% ВВП.

Исследователи подчеркнули, что развивающиеся страны не смогут самостоятельно предотвратить подобный исход, для этого «необходимы согласованные глобальные усилия», передает The Japan Times.

Ранее в центре внимания оказалась 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая жестко раскритиковала за бездействие глав государств на саммите ООН.

Девушка напомнила,что из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков, по ее мнению, – это «сказки об экономическом росте».

Глава России Владимир Путин тогда восторга от выступления Греты не разделил.

Читайте нас в мобильном приложении