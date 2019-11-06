Россия модернизирует частично неработающую систему ГЛОНАСС

Россия запустит пять навигационных спутников для обновления группировки ГЛОНАСС на орбите. К этому подтолкнули сбои в работе системы в 2019 году.

Запуски состоятся в 2020 году. С космодрома Плесецк на ракетах «Союз-2» доставят два последних устройства «Глонасс-М» и три аппарата нового поколения «Глонасс-К2». Специалисты обещают снизить погрешность с 2,8 метров до 10 см.

В 2019 году в работе системы навигации неоднократно возникали сбои. Это связано с тем, что истек гарантийный срок спутников, пишет «ПолитЭксперт». Из 24 аппаратов стабильно функционировал только 21.

ГЛОНАСС - аналог американской ситемы GSM. Она рассчитана на работу 24 спутников для покрытия всей территории Земли.