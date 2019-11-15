Россия хочет стабильности в Боливии

Москва заинтересована в стабильной в политическом и экономическом плане Латинской Америке.

Тоже самое касается и ситуации вокруг Боливии и ухода с поста лидера страны Эво Моралеса. Тем более, что Россию и Боливию связывают дружба.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, теперь функции и.о. президента латиноамериканской страны взяла на себя вице-спикер Сената. И Москва это признаёт, пишет официальный телеграмм-канал МИД России.

Президент Боливии Эво Моралес ранее заявил о своём решении уйти в отставку. Об этом стало известно вскоре после того, как он объявил о проведении новых президентских выборов в стране.

Читайте нас в мобильном приложении