Россия и Египет готовятся к полетам
Москва и Каир могут договориться о восстановлении авиасообщения между курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада и российскими аэропортами.
Президенты обеих стран обсудят возобновление полетов уже на этой неделе - во время саммита Россия — Африка в Сочи 23–24 октября.
Именно тогда, по мнению египтян, Москва может заключить соглашение о возобновлении авиасообщения. В египетском посольстве отметили, что с большим оптимизмом смотрят на переговоры двух лидеров.
Президент Египта откроет форум Россия — Африка. Он станет самым масштабным проектом Москвы на африканском направлении со времён СССР: На него прибудут лидеры 47 стран континента. Абдель Фаттах асСиси вместе с Владимиром Путиным станет сопредседателем форума, напоминают «Известия».
Россия уже заявляла, что надеется на скорое возобновление полетов. Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, для Москвы сейчас самое важное - это безопасность собственных граждан.
После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.
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