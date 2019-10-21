Россия и Египет готовятся к полетам

Москва и Каир могут договориться о восстановлении авиасообщения между курортами Шарм­-эль­-Шейх и Хургада и российскими аэропортами.

Президенты обеих стран обсудят возобновление полетов уже на этой неделе - во время саммита Россия — Африка в Сочи 23–24 октября.

Именно тогда, по мнению египтян, Москва может заключить соглашение о возобновлении авиасообщения. В египетском посольстве отметили, что с большим оптимизмом смотрят на переговоры двух лидеров.

Президент Египта откроет форум Россия — Африка. Он станет самым масштабным проектом Москвы на африканском направлении со времён СССР: На него прибудут лидеры 47 стран континента. Абдель Фаттах ас­Сиси вместе с Влади­миром Путиным станет сопредседате­лем форума, напоминают «Известия».

Россия уже заявляла, что надеется на скорое возобновление полетов. Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, для Москвы сейчас самое важное - это безопасность собственных граждан.

После крушения российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека, Россия прервала авиасообщение с Египтом.