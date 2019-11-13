Россия не будет развёртывать ракеты в Европе

Россия начала создавать ракеты средней дальности. При этом она не планирует развёртывать их пока на территории Европы.

Пока аналогичные американские устройства не появятся в Европе, Москва также не планирует устанавливать их в европейских стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Однако Вашингтон уже начала разработку не только ракет, запрещённых ранее договором РСМД, но и разного рода «экзотические системы». Они также обладают параметрами, запрещёнными Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Эксперты уверяют, что уже сейчас по сути происходит гонка вооружений. Причем в нее на этот раз втянуты сразу несколько стран. Это уже не просто двустороннеее противостояние, пишут «Известия».

ДРСМД прекратил действие 2 августа. США объясняли выход из него отказом России выполнять условия соглашения. Так, Вашингтон был уверен, что новая российская ракета 9М729 имеет неразрешенные договором технические характеристики.

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