В России запретят пластиковые пакеты

Одноразовые пластиковые пакеты вскоре пропадут в магазинах России. Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении их производства.

Ограничение продажи пластиковых пакетов снизит негативное воздействие на окружающую среду. Причем мера должна быть внедрена уже к 2024 году.

Главная задача законопроекта - полное прекращаете производства вредных для окружающей среды пакетов.

Во всем мире также идёт пересмотр отношения к производству пластика в принципе. Так, например, Европарламент уже принял закон, согласно которому уже к 2021 году в Европе больше не останется пакетов, посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, сделанных из пластика, напоминают «Известия».

А французский лидер Эммануэль Макрон ранее вручил лидерам глав большой семерки часы из переработанного пластика в знак солидарности с борцами защиты окружающей среды.