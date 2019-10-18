В РФ будет запрещено бросать батарейки в урны и мусоропроводы

Использованные батарейки запретят выбрасывать вместе с другим мусором. Соответствующий проект приказа разработали в Минприроды.

Согласно документу, батарейки и аккумуляторы нельзя смешивать с твердыми и иными коммунальными отходами. Это означает, что бросать их в мусоропроводы или урны будет запрещено.

Минприроды предлагает выбрасывать батарейки в спецконтейнеры, сдавать в торгующие ими магазины или операторам на переработку.

Наказание за выброс батареек в мусоропровод пока не придумали. В ведомстве объяснили РБК, что привлечение к ответственности за выброс батареек – «сложная задача».

В Госдуме назвали проект приказа «нереализуемым», но вместе с тем признали необходимость разделять отходы I—II класса опасности и другие. Там напомнили, что одна пальчиковая батарейка «отравляет 20 кв м почвы и 40 литров воды».

Ранее директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил, что россияне стали ответственнее относиться к мусорной проблеме.