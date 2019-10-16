В России выведут животных для пересадки их органов людям

Московский физико-технический институт и институт Китайской академии наук запустили проект по выращиванию животных для нужд трансплантации. Генетически выведенные организмы получат человеческие гены, что позволит создать максимально подходящий для людей материал.

Тысячи людей нуждаются в трансплантации сердца, почек и других органов, но доноров остро не хватает. Кроме того, материал животных неизбежно отторгается человеческим иммунитетом.

Ученые планируют создавать нужные органы внутри организма животного. На первом этапе специалисты проведут перестройку генома свиньи.

Первые органы ученые рассчитывают получить в ближайшие 5-10 лет, пишут «Известия». В научной среде уверены, что применение данного метода в медицине впоследствии должно регулироваться законами.

Ранее глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в РФ живут 16,5 тыс. людей с пересаженными органами, а число трансплантаций в последние годы выросло в 3,3 раза.