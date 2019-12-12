В России вышел на испытания самый мощный в мире ледокол

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика», построенный на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге, вышел на ходовые испытания.

Специалисты проверят соответствие параметров ледокола его проектным характеристикам, а также надежность судовых систем и другого оборудования.

Атомный ледокол «Арктика», является самым мощным в мире судном подобного типа. Сейчас на «Балтийском заводе» продолжается строительство еще двух атомоходов проекта 22220. Это «Сибирь» и «Урал». В конце лета 2019 года Росатом подписал с руководством завода еще один контракт на два серийных атомных ледокола этого же проекта, пишет «РИА Новости».

Подводный хребет Менделеева в центральной части Северного Ледовитого океана является продолжением континента. К такому выводу пришли геологи из МГУ в сотрудничестве с российскими коллегами и учеными из Нидерландов и США.

Это значит, что Россия, в соответствии с нормами международного права, может рассчитывать на расширение границ своего континентального шельфа.

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