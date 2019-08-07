В России вдвое участились срывы госзакупок важных лекарств

В первой половине 2019 года в России срывы госзакупок лекарств, входящих в перечень жизненно важных, происходили в два раза чаще, чем за тот же период прошлого года. Число сорванных тендеров составило четверть от всего объема закупок. Главной причиной масштабных срывов стала слишком низкая начальная цена контракта, предлагаемая госзаказчиком.

За полгода не состоялось 60,8 тыс. тендеров. Это более четверти всех тендеров, прошедших за этот период. Для сравнения, за тот же период 2018 года были сорваны 31,8 тыс. контрактов. В регионах часто срывались закупки ряда недорогих лекарств, таких, как преднизолон, декстроза, натрия хлорид. Среди федеральных тендеров чаще всего не смогли провести аукционы на поставку лекарства от ВИЧ – ламивудина.

Как пишет «Коммерсантъ», многие компании не участвовали из-за очень низкой начальной цены контракта. Согласно новой методике формирования максимальной цены контракта, госзаказчик должен сначала выставить самую низкую стоимость, а несостоявшиеся аукционы объявлять заново с небольшим повышением, но на это уходит месяц.

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