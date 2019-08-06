Определены регионы России с острой нехваткой онкологов

В девяти регионах России на все население приходится меньше 20 врачей-онкологов, а где-то и вовсе один. Из-за нехватки врачей рак выявляют на поздних стадиях.

Как следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год, в Ненецком автономном округе на 44 тыс. жителей один доктор, на Чукотке с населением в 49 тыс. человек три врача.

В Алтае на 218 тыс. россиян приходится шесть врачей, в Еврейской автономной области – 9 медиков на 162 тыс. жителей. В Калмыкии работают 12 докторов на 275 тыс., в Магаданской области – 12 онкологов на 144 тыс., в Тыве – 14 на 322 тыс., в Камчатском крае – 16 на 314 тыс., а в Хакасии – 19 на 537 тыс.

Еще в 22 регионах работают менее 35 онкологов. Как пишет РБК, где меньше врачей, более 40% онкозаболеваний выявляют на поздних стадиях.

Ранее Минздрав назвал рак пищевода самым смертоносным в России.