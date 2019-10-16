От России требуют признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Ради диалога с Японией России следует признать ошибкой разгром страны в 1945 году. Принудительное задержание и перемещение 55 тыс. японских военнопленных в советские лагеря назвали «государственным преступлением».

Об этом сказал журналист японской газеты Ресуке Эндо. Он упрекнул Россию в операции против Японии и нарушении пакта о ненападении, подписанного 13 апреля 1945 года.

Журналист посетовал, что Россия не стремится вернуть Японии острова, а вместо диалога налаживает сотрудничество с Китаем, пишет ИА Regnum.

В 1945 году лидеры СССР, США и Великобритании подписали соглашение о вступлении Советского Союза в войну против Японии. С 9 августа по 2 сентября 1945 года советские военные провели Маньчжурскую операцию и разгромили японскую Квантунскую армию. В результате СССР официально вернул острова Кунашир, Итуруп и Шикотан и южный Сахалин. Япония не признает потерю Курил и требует вернуть острова. Из-за спора страны не могут подписать мирное соглашение.