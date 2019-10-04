Путин напомнил о вкладе СССР в победе над фашизмом

Высказывания о том, что Иосиф Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».



Путин напомнил о том, что в 4 часа утра 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на Германию, а, наоборот, немецкие войска перешли границу СССР.



Германия нарушила договор о ненападении и вероломно напала без объявления войны на Советский Союз, подчеркнул глава государства. Нельзя забывать трагический результат для народа Советского Союза: 25-27 млн погибших, пишет РБК.



При этом «Потери Соединенных Штатов - 0,5 млн человек, а потери Великобритании - вообще, по-моему, 350-400 тыс. человек», - сказал Путин. Эти цифры необходимо знать, чтобы не было разных домыслов о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран.

«Мне кажется, что угроза в одном: угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное - люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий», - заявил президент России.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нельзя умалчивать правду о виновнике развязывания Второй мировой войны. Необходимо, чтобы каждый школьник знал, что именно Польша была главным подстрекателем к началу страшной трагедии.