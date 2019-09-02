Жириновский обвинил Польшу в начале Второй Мировой войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нельзя умалчивать правду о виновнике развязывания Второй мировой войны. Необходимо, чтобы каждый школьник знал, что именно Польша была главным подстрекателем к началу страшной трагедии.

По словам политика, возглавлявший Польшу в 1934 году Юзеф Пилсудский набивался в союзники Адольфа Гитлера, пишет РБК.

Именно Польша вместе с Великобританией и Францией, заключившими Мюнхенский сговор в 1938 году, промолчала во время аннексии немцами Судетской области Чехославакии и аншлюса Австрии. Именно эта молчаливая позиция дала Гитлеру уверенность и позволила напасть на СССР в 1941 году.

Жириновский считает, что Польша, аплодируя Гитлеру, вскормила его против СССР.

Польша не позвала президента России Владимира Путина на мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Присутствие российского лидера на нем польские власти посчитали неуместным.